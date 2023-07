Nuoto, Mondiali: il Settebello vince ancora Nel match contro la Cina in gol anche i campani Velotto, Renzuto Iodice e Dolce.

"Siamo partiti contratti, forse un po' affaticati; comunque dai due match precedenti. Poi ci siamo sciolti e abbiamo preso il controllo della partita”.

Sono le prime parole di coach Sandro Campagna alla fine del match che ha visto il Settebello battere 18-5 la Cina. Risultato mai in discussione nonostante il 2-2 del primo parziale. Da segnalare anche le reti dei campani Velotto, Renzuto Iodice e Dolce che sono tutti entrati una volta nel tabellino marcatori. “Ora avremo tre giorni per recuperare energie e studiare l'avversario, che dagli incroci potrebbe essere la Serbia. Non abbiamo paura di nessuno. Siamo qui per arrivare fino alla fine e sarà la prima delle tre battaglie finali".

In caso di confronto con la Serbia sarebbe la rivincita dei quarti di finale delle Olimpiadi di Tokyo, anche se va detto che la squadra balcanica è completamente cambiata visto l’inserimento di tantissimi giovani.

Tabellino Cina-Italia 5-18

Cina: Wu Honghui, Hu Zangxin, Chi Chenghao, Peng Jiahao, Zhang Jinpeng, Xie Zekai 1, Chen Zhongxian 2, Chen Rui, Chen Yimin, Liu Yu 1, Zhang Chufeng, Shen Dingsong 1, Liang Zhiwei. All. Porobic.

Italia: Del Lungo, F. Di Fulvio 4, Damonte 2, Marziali 3, A. Fondelli 1, Velotto 1, Renzuto Iodice 1, Condemi 4, N. Presciutti 1, Bruni, E. Di Somma, Dolce 1, Nicosia. All. Campagna.

Arbitri: Miskovic (Mne) e Moller (Arg).

Note: parziali 2-2, 1-7, 2-6, 0-3. Superiorità numeriche: Cina 3/4, Italia 4/9. In porta dal secondo tempo Nicosia. Nessuno uscito per limite di falli. Spettatori 300 circa.

Foto di Giorgio Scala/DBM per Federnuoto.it