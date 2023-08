Canottaggio, Cattaneo in Francia per scoprire il campo di regata Olimpico Al Nautical Stadium Olympic d’Ile-de-France bisognerà stare molto attenti al vento laterale.

Dal 3 al 10 settembre l’Italia del canottaggio sarà impegnata ai Mondiali di Belgrado. Appuntamento fondamentale verso le Olimpiadi di Parigi 2024 che chiuderanno un triennio intenso iniziato subito dopo le Olimpiadi di tokyo, slittate di un anno causa pandemia.

Nei giorni scorsi il direttore tecnico dell’Italremo, il salernitano Francesco Cattaneo, è volato proprio nella capitale francese per assistere alle gare andate in scena al Nautical Stadium Olympic d’Ile-de-France, complesso sportivo a Vaires-sur-Marne, che sarà sede delle regate olimpiche di Parigi 2024.

L’Italremo sarà protagonista nel bacino transalpino anche ad ottobre in occasione del raduno Olimpico, utile a conoscere meglio le acque dove tra dodici mesi si assegneranno le medaglie. In occasione della trasferta francese il direttore tecnico ha rilasciato delle dichiarazioni riportate dal sito federale.

“Al termine di questa esperienza fatta sul bacino che ospiterà le prossime Olimpiadi, tirando le somme, posso affermare che è un buon campo di regata con una buona struttura. E’ auspicabile però, per quello che ho potuto vedere, che l’anno prossimo sia tutto pronto e funzionale. Ora è un cantiere in work in progress, però la struttura c’è, gli spazi anche, quindi da questo punto di vista non credo che ci saranno delle criticità, soprattutto se poi riceveranno i fondi necessari per sistemare tutto come richiede un evento come una Olimpiade e una Paralimpiade”.

Cattaneo ha notato le difficoltà legate al vento laterale. “Il bacino remiero in sé per sé, per quello che ci ha fatto vedere in questa settimana di mondiale, è stato costantemente aggredito dal vento, un vento soprattutto laterale, che crea sempre i maggiori problemi ai vogatori e alle vogatrici e questo mi preoccupa molto in quanto si alza pure una discreta onda e si corre il rischio di fare gare non all’altezza di un livello olimpico. Speriamo che sia stata una settimana particolare, noi ci ritorneremo ad ottobre, anche se sarà molto diverso rispetto al periodo olimpico”.

Dopo la trasferta francese Cattaneo è tornato in Italia per continuare a preparare il Mondiale di Belgrado, tappa fondamentale verso il sogno dei Giochi Olimpici di Parigi 2024.