Boxe: Testa e Mouhiidine attesi ad Assisi dal 18 agosto La Nazionale si ritroverà in raduno fino al 31

Le vacanze stanno per terminare. Dal 18 agosto si torna a fare sul serio. La Nazionale italiana di pugilato è pronta per preparare la stagione più importante dell’ultimo ventennio.

Mai stati così forti. E’ questo uno degli slogan di un gruppo che a Parigi 2024 vuole stupire e mettersi al collo diverse medaglie. Capitani e leader indiscussi due campani: Irma Testa al femminile, Aziz Abbes Mouhiidine al maschile. Toccherà a loro indicare la strada ai compagni più giovani.

La missione sta per iniziare. Appuntamento ad Assisi, presso il centro nazionale di pugilato, venerdì 18 agosto per il primo raduno che durerà fino al 31.

Occasione per tornare a boxare, fare fatica e stabilire le varie tappe da affrontare inseguendo il sogno Olimpico. Non solo Testa e Mouhiidine. Il primo raduno sarà occasione di confronto e inizio del viaggio anche per chi come i vari Michele Baldassi, Angela Carini e Sirine Charaabi un biglietto aereo per Parigi ancora non l’ha conquistato. C’è il torneo di qualificazione mondiale da affrontare. Appuntamento non facile ma la qualità di questi atleti, se la condizione fisica sarà ottimale, può dare tanta fiducia. I Giochi Olimpici sono per tutti un sogno da cullare giornalmente.