Tiro a Volo, Mondiali: nel Trap grande attesa per Silvana Stanco Da mercoledì la campana andrà a caccia della finale con l'obiettivo di lottare per il podio.

Dopo lo Skeet spazio al Trap. Ai Mondiali di Tiro a Volo a Baku in Azerbaijan, sta per scoccare l’ora di Silvana Stanco. La tiratrice campana è stata la prima, ormai un anno fa, a conquistare la carta Olimpica per Parigi 2024. Grazie al titolo europeo ha vissuto una stagione tranquilla e senza troppe pressioni, ma al Mondiale deve fare bene. L’obiettivo, seppur mai scontato, è tornare in una finale importante. Stess traguardo che si pone la compagna di squadra Jessica Rossi, medaglia d’oro alle Olimpiadi di Londra 2012. Ieri e oggi ci sono stai gli allenamenti ufficiali: da domani si farà sul serio. Mercoledì sono in programma i primi 75 piattelli di qualificazione, giovedì seconda serie da 50 e poi la finale per le medaglie.

LA SQUADRA AZZURRA DI TRAP

Men: Daniele Resca (Carabinieri) di Pieve di Cento (BO); Massimo Fabbrizi (Carabinieri) di Monteprandone (AP); Giovanni Pellielo (Fiamme Azzurre) di Vercelli.

Ladies: Jessica Rossi (Fiamme Oro) di Crevalcore (BO); Silvana Maria Stanco (Fiamme Gialle) di Winterthur (SUI); Maria Lucia Palmitessa (Fiamme Oro) di Monopoli (BA).

Direttore Tecnico: Marco Conti.

Preparatore Atletico: Fabio Partigiani.

PROGRAMMA

Mercoledì 23 agosto Gara Trap Maschile e Femminile (75 piattelli)

giovedì 24 agosto Gara Trap Maschile e Femminile (50 piattelli)

15:00 Finale Trap Femminile

16.15 Finale Trap Maschile

Venerdì 25 agosto Gara Trap Mixed Team (senza finale)

N.B.: Tutti gli orari sono indicati in ora locale italiana. La differenza tra Roma e Baku è di +2 ore. (Es. Quando a Baku saranno le 18.00, a Roma saranno le 16.00)