Italrugby, contro la Nuova Zelanda ancora titolare il campano Capuozzo Venerdì alle 21 a Lione sfida proibitiva per gli azzurri di Kieran Crowley.

Affascinante e temibile come sempre. La sfida agli All Blacks sembra essere diventato un grande classico dei Mondiali dell’Italrugby. Un bene per lo spettacolo, non una buona notizia per le ambizioni sportive azzurre perché la Nuova Zelanda resta avversario mai battuto. Prima o poi accadrà, il match di venerdì a Lione sarebbe perfetto per sfatare il tabù, sognare non costa nulla ma c’è il serio rischio di scontrarsi pesantemente con la realtà.

Gli azzurri si presentano con due vittorie ottenute con Namibia e Uruguay, non senza soffrire. La Nuova Zelanda deve vincere dopo il ko all’esordio allo Stade de France contro i galletti. Vincere e convincere è l’obiettivo degli All Blacks, limitare i danni quello degli azzurri che si presenteranno con una formazione simile a quella che affrontò la Namibia. Allan giocherà come estremo, questo comporterà lo spostamento all’ala di Ange Capuozzo. Per il ragazzo d’origine partenopea è la terza presenza in altrettante uscite iridate dell’Italrugby. E’ un punto fermo nel progetto tattico di Crowley che può contare sulla sua duttilità e soprattutto sulla sua capacità di dare imprevedibilità al possesso italiano.

Non ci sarà spazio, invece, per Alessandro Fusco che come accaduto contro la Namibia tornerà ad accomodarsi in tribuna dopo il buon esordio con l’Uruguay.

“Così come contro i precedenti avversari -ha spiegato Crowley- il focus sarà sulla nostra prestazione. La precisione e la disciplina saranno fattori fondamentali. Affronteremo questa partita con coraggio proseguendo nel consolidamento della nostra identità”.

Questa la formazione che scenderà in campo:

15 Tommaso ALLAN (Perpignan, 77 caps)

14 Ange CAPUOZZO (Stade Toulousain, 14 caps)

13 Juan Ignacio BREX (Benetton Rugby, 28 caps)

12 Luca MORISI (Zebre Parma, 48 caps)

11 Montanna IOANE (Lione, 23 caps)

10 Paolo GARBISI (Montpellier, 29 caps)

9 Stephen VARNEY (Gloucester Rugby, 22 caps)

8 Lorenzo CANNONE (Benetton Rugby, 14 caps)

7 Michele LAMARO (Benetton Rugby, 31 caps) – capitano

6 Sebastian NEGRI (Benetton Rugby, 50 caps)

5 Federico RUZZA (Benetton Rugby, 47 caps)

4 Dino LAMB (Harlequins, 5 caps)

3 Marco RICCIONI (Saracens, 24 caps)

2 Giacomo NICOTERA (Benetton Rugby, 17 caps)

1 Danilo FISCHETTI (Zebre Parma, 35 caps)

a disposizione

16 Epalahame FAIVA (svincolato, 8 caps)

17 Ivan NEMER (Benetton Rugby, 15 caps)

18 Simone FERRARI (Benetton Rugby, 48 caps)

19 Niccolò CANNONE (Benetton Rugby, 34 caps)

20 Manuel ZULIANI (Benetton Rugby, 15 caps)

21 Toa HALAFIHI (Benetton Rugby, 11 caps)

22 Martin PAGE-RELO (Lione, 3 caps)

23 Paolo ODOGWU (Benetton Rugby, 5 caps)