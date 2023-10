Basket: riecco "Sotto Canestro" su OttoChannel Alle 20.30 il primo appuntamento della decima stagione. L'approfondimento sui team campani

Alle 20.30 torna "Sotto Canestro", l'approfondimento di OttoChannel sulla pallacanestro campana: primo appuntamento per la decima stagione in serata sul canale 16 del digitale terrestre e successivamente nella sezione on demand del sito ottochannel.tv per rivedere la puntata. Il basket campano si presenta con due squadre in Serie A, la Gevi Napoli e la Givova Scafati, con quattro roster nella nuova Serie B Nazionale (la Juvecaserta, la Del Fes Avellino, la Virtus Arechi Salerno e la Partenope Sant'Antimo) e con altri cinque team nella nuova Serie B Interregionale (la nuova Scandone Avellino, la Power Basket Salerno, la Promobasket Marigliano, l'Angri Pallacanestro e la Cestistica Benevento). Le voci dei protagonisti e i campionati dalla A alla B: tutto nel corso di "SottoCanestro" su OttoChannel.