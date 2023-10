Rugby, serie B: guidano L'Aquila e Messina, segue Salerno, Benevento ultimo La prima giornata ha messo in chiaro alcuni aspetti: abruzzesi favoriti e già convincenti.

La prima giornata del torneo di serie B girone 4 è andata in archivio con qualche sorpresa. Partiamo dal derby campano che ha visto vincere l’Arechi Salerno per 24-8 sull’IVPC Rugby Benevento. Per i salernitani scalpo importante, una vittoria storica, e soprattutto pesantissimi punti in classifica in ottica salvezza.

Ottimo avvio anche per il Messina Rugby 2016 che nel derby siciliano con il Rugby Club Amatori Catania 1963 si è imposto per 26-5 in un match dominato. C’era grande attesa anche per vedere all’opera il Cus Catania che nella trasferta nella tana del Rugby Lions Alto Lazio ha ceduto per 24-20.

Il match più equilibrato della prima giornata è stato il derby laziale tra Colleferro e US Roma Rugby che ha visto i padroni di casa imporsi per 24-23. Chi ha rispettato i favori del pronostico è stata la compagine abruzzese de L’Aquila che tra le mura amiche ha dominato Perugia battendolo 55-10. C’era grande attesa per vedere all’opera Frascati e Capitolina con i primi che tra le mura amiche si sono imposti 33-29.

Dopo i primi 80 minuti la classifica vede in testa proprio i neroverdi insieme al Messina con 5 punti; seguono Salerno, Frascati, Rugby Lions e Colleferro a quota 4. Con 1 punto troviamo US rugby Roma, Capitolina e Cus Catania. A Zero Perugia, Amatori Catania e Benevento.