Tiro a Volo, Stanco in Croazia per la Champions League Europea Oggi gli allenamenti ufficiali, venerdì si parte con la sfida alla Turchia.

La truppa di Marco Conti è tornata ad Osjek in Crozia per la Cahmpions League Continentale. Il tutto a due settimane dalla fine degli Europei. Sulle pedane croate andrà in scena anche questa nuova competizione introdotta dalla Confederazione Europea e riservata alle quattro migliori nazionali del Ranking Europeo.

L’Italia si è qualificata come prima assoluta del Ranking nella specialità del Trap con Jessica Rossi (Fiamme Oro) e la campana Silvana Maria Stanco (Fiamme Gialle) per quanto riguarda la gara femminile, mentre al maschile gareggeranno Mauro De Filippis (Fiamme Oro) die Massimo Fabbrizi (Carabinieri).

La formula prevede scontri diretti, prima in una semifinale e poi nei medal matches. Una competizione che può esaltare le qualità di Silvana Stanco che negli ultimi anni è riuscita a diventare una delle big della specialità. Oggi sono in programma i primi allenamenti ufficiali, mentre domani ci sarà il via con l’Italia che affronterà la Turchia. La vincente sfiderà la vincente del confronto della semifinale tra Inghilterra e Spagna.

LA SQUADRA AZZURRA DI TRAP

Men: Mauro De Filippis (Fiamme Oro) di Taranto; Massimo Fabbrizi (Carabinieri) di Monteprandone (AP).

Ladies: Jessica Rossi (Fiamme Oro) di Crevalcore (BO); Silvana Maria Stanco (Fiamme Gialle) di Winterthur (SUI).

Direttore Tecnico Nazionale: Marco Conti.

PROGRAMMA

Giovedì 12 ottobre Allenamenti Ufficiali

Venerdì 13 ottobre 09:00-11.00 Semifinale ITALIA-TURCHIA

11.15-13.15 Semifinale INGHILTERRA-SPAGNA

Sabato 14 ottobre 09:00-11.00 Bronze Medal Match

13.30-15.30 Gold Medal Match