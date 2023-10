Rugby, serie B: Benevento delude, Salerno sorprende Sanniti ancora fermi a zero punti, salernitani a quota 6.

Frascati e Messina davanti a tutti, subito dietro L’Aquila e Lazio, poi tutte le altre. Dopo due giornate nel girone sud del campionato di serie B i valori sembrano essere già chiari. Sarà una classifica spezzata in due tronconi.

Nell’ultimo turno la Lazio ha espugnato Catania, mentre Messina si è imposta a Salerno. La Capitolina ha fatto vedere il proprio potenziale battendo Roma nel derby della capitale, mentre Frascati ha vinto abbastanza agevolmente a Perugia. Proprio i laziali saranno i prossimi avversari dell’IVPC Rugby Benevento, costretto dal Cus Catania ad incassare la seconda sconfitta consecutiva. Squadra giovane quella di mister Fusco che domenica a Boscotrecase ospiterà, invece, un team che vuole lottare per le zone altissime della classifica.

Tutti si attendono una reazione dei sanniti. Serve una prestazione convincente al di là del risultato mostrando passi in avanti. Una mischia ancora molto leggera è al momento uno dei problemi dei biancocelesti che devono ancora trovare la quadra anche nelle altre zone di campo. A Fusco servirà tempo per portare in condizione tutta la rosa per poterla finalmente sfruttare. Per questo servirà anche tanta pazienza in una stagione dove l’obiettivo è evitare la retrocessione in serie C.

Discorso diverso per l’Arechi Salerno che dopo il campionato dello scorso anno con tante amare sconfitte è ripartito alla grande. La vittoria nel derby campano col Benevento ha dato fiducia e contro Messina è stato sfiorato il secondo successo. La squadra di Caliendo ha messo in difficoltà i siciliani e si trova a quota 6 punti in classifica. Nel prossimo turno, però, avrà un test importantissimo con la difficile trasferta allo Stadio Tommaso Fattori a L’Aquila.

Risultati seconda giornata:

Arechi Salerno-Messina Rugby 18-20

Club Amatori Catania-Lazio 21-37

Capitolina-Roma Rugby 17-8

Colleferro-L’Aquila 0-6

Cus Catania-IVPC Benevento 52-0

Perugia-Frascati 7-28

Classifica:

Frascati 10

Messina 10

L’Aquila 9

Lazio 9

Cus Catania 6

Arechi Salerno 6

Capitolina 6

Colleferro 5

Roma Rugby 1

Club Amatori Catania 0

Rugby Perugia 0

IVPC Benevento 0

Terza giornata:

Messina-Colleferro

Lazio-Perugia

Roma Rugby-Cus Catania

Club Amatori Catania-Capitolina

L’Aquila-Arechi Salerno

IVPC Benevento-Frascati