Pallanuoto, Settebello: Campagna chiama Dolce e Renzuto Iodice Azzurri in raduno a Punta Sant’Anna dal 22 al 25 ottobre per preparare Europei e Mondiali.

L’obiettivo è Parigi e per andarci bisognerà conquistare il pass o agli Europei di Netanya a gennaio o ai Mondiali di Doha a febbraio. Missione non impossibile per una squadra che è reduce da annate importanti.

Appuntamenti, però, che vanno preparati nel modo giusto, ecco perché dal 22 al 25 ottobre Sandro Campagna porterà tutti in raduno per quattro giorni di lavoro alla piscina di Punta Sant’Anna. Lo storico e vincente CT azzurro ha diramato la lista dei convocati di cui fanno parte anche il salernitano Vincenzo Dolce e il napoletano Vincenzo Renzuto Iodice che giocano nel torneo di A1 con Brescia

Per l’occasione il commissario tecnico ha convocato 24 giocatori: Giacomo Cannella, Francesco Condemi, Marco Del Lungo, Francesco Di Fulvio, Gonzalo Echenique, Andrea Fondelli, Matteo Iocchi Gratta, Nicholas Presciutti (Pro Recco), Jacopo Alesiani, Vincenzo Dolce, Tommaso Gianazza, Stefano Guerrato, Vincenzo Renzuto Iodice (AN Brescia), Lorenzo Bruni, Giammarco Nicosia, Andrea Patchaliev (Rari Nantes Savona), Luca Damonte, Edoardo Di Somma (Ferencvaros), Francesco Cassia, Andrea Ferrero (Circolo Canottieri Ortigia 1928), Luca Marziali e Andrea Mladossich (Pallanuoto Trieste), Francesco De Michelis (VK Novi Beograd), Davide Occhion (Telimar Palermo).

Completano lo staff tecnico il vice Pomilio, il preparatore atletico Alessandro Amato, il preparatore dei portieri Goran Volarevic, il medico Melchiorri, il fisioterapista Riccardo Cipolat , i video analisti Paolo Baiardini e Francesco Scannicchio.