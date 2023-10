Rugby, serie B: Arechi Salerno travolto a L’Aquila, primo punto per il Benevento Nel girone Sud Frascati guida davanti a L'Aquila, ultima piazza per il Perugia.

Le prime giornate del girone sud del torneo di serie B hanno già chiarito che per Arechi Salerno e IVPC Rugby Benevento sarà una stagione complicata. Per entrambe l’obiettivo è la salvezza da giocarsi in pochi match fondamentali da non sbagliare. C’è infatti un netto divario tra le squadre di alta classifica e quelle che lotteranno per evitare la serie C.

L’Arechi Salerno, che era partita bene con sei punti nei primi due match, è stato travolto per 63-5 allo Stadio Tommaso Fattori de L’Aquila. I neroverdi, che sono tra i favoriti per il salto di categoria, non hanno lasciato spazio alla voglia di sorprendere dei campani.

Discorso diverso, invece, nel match tra IVPC Benevento e Frascati, con la squadra laziale che si è imposta per 24-19 ma rischiando grosso proprio nel finale. Ospiti avanti 19-0, poi la rimonta sannita che, con una squadra giovanissima, dopo due duri ko con Salerno e Cus Catania, ha dato segnali importanti in ottica futura, riuscendo a portare a casa il primo punto della stagione.

Una piccola conquista che permette agli uomini di Fusco di abbandonare l’ultima piazza in classifica dove è rimasto Perugia prossimo avversario dei biancocelesti.

Risultati: Messina-Colleferro 31-33, Lazio-Perugia 40-5, Rugby Roma-Cus Catania 43-8, Amatori Catania-Capitolina 22-19, L’Aquila-Arechi Salerno 63-5, IVPC Benevento-Frascati 19-24.

Classifica: Frascati 15, L’Aquila 14, Lazio 14, Messina 11, Colleferro 10, Capitolina 7, Arechi Salerno 7, Roma Rugby 6, Cus Catania 6, Amatori Catania 4, IVPC Benevento 1, Petugia 0.

Prossimo turno, 29-10-2023 ore 14:30: Capitolina-Messina, Frascati-Lazio, Arechi Salerno-Roma Rugby, Colleferro-Amatori Catania, Cus Catania-L’Aquila, Perugia-Benevento.