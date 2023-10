Rugby, serie B: l’Arechi strappa un punto, Benevento fanalino di coda Frascati guida in attesa dello scontro diretto, le campane lottano per la salvezza.

Guida Frascati davanti a L’Aquila e i valori cominciano ad emergere. Dopo quattro giornate solo i primi sono a punteggio pieno, mentre gli abruzzesi seguono a due lunghezze. Più dietro Lazio, Colleferro e Capitolina. I risultati dell’ultima giornata parlano chiaro: saranno i laziali e l’Aquila a giocarsi la promozione. In fondo, invece, Perugia ha battuto l’IVPC Benevento scavalcandolo in classifica, l’Arechi Salerno ha ceduto in casa con l’US Rugby Roma ma ha conquistato un punto utile per muovere la classifica. La zona retrocessione è sempre più calda.

Risultati:

Capitolina-Messina 55-23

Frascati-Lions Lazio 45-38

Arechi Salerno-US Roma 17-21

Colleferro-Amatori Catania 45-17

Cus Catania-L’Aquila 13-18

Perugia-IVPC Benevento 48-10

Classifica: Frascati 20, L’Aquila 18, Lazio 16, Colleferro 15, Capitolina 12, Rugby Messina 11, US Roma 10, Cus Catania 7, Arechi Salerno 7, Perugia 5, Amatori Catania 4, IVPC Benevento 1.

Prossimo turno 12-11-2023:

Messina-Cus Catania

Lions Lazio-IVPC Benevento

US Roma-Rugby Perugia

Amatori Catania-Arechi Salerno

L’Aquila-Frascati

Capitolina-Colleferro