Pallanuoto, gli Europei 2024 non si svolgeranno in Israele La comunicazione è arrivata da European Aquatics.

Come era nell'aria gli Europei 2024 di pallanuoto non si disputeranno a Netanya. European Aquatics l’ha annunciato in un comunicato ufficiale, spiegando come anche la Federpallanuoto israeliana sia d’accordo sul fatto che l’evento sarebbe impossibile da svolgere “a causa dei recenti attacchi terroristici a Israele”.

A Netanya si sarebbero dovuti assegnare 2 pass olimpici, oltre tre posti per la prova iridata del Qatar. Attualmente si stanno studiando diverse opzioni per quanto riguarda la corretta procedura di qualificazione per i prossimi campionati mondiali di Doha ed ulteriori informazioni saranno comunicate il prima possibile. European Aquatics conclude il suo comunicato condannando gli attacchi terroristici contro i cittadini israeliani ed esprimendo supporto e solidarietà nei loro confronti.

La notizia interessa da vicino sia il Settebello in cui giocano i campai Dolce e Renzuto Iodice, che il Setterosa guidato dal tecnico napoletano Carlo Silipo. Entrambe le squadre vanno ancora a caccia del pass per qualificarsi alle Olimpiadi di Parigi.