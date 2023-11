Nuoto, Europei in vasca corta: tra i convocati non ci sono atleti campani In Romania saranno presenti molti big azzurri, assente Gregorio Paltrinieri.

Dal 5 al 10 dicembre ad Otopeni, in Romania, andrà in scena la ventiduesima edizione dei Campionati Europei di nuoto in vasca corta. Un appuntamento importante che apre la lunga strada verso le Olimpiadi di Parigi. Si tratta della classica tappa di passaggio intermedia per verificare a che punto è il lavoro fatto in questi primi mesi di preparazione. Saranno 30 gli azzurri che andranno a caccia di medaglie in terra romena. Non ci saranno atleti campani visto che dell’elenco dei convocati diramato dal direttore tecnico Cesare Butini non fanno parte Viola Scotto di Carlo, le gemelle Cesarano e Antonella Crispino. Per loro l’obiettivo è quello di presentarsi al 100% della condizione ai tricolori primaverili di Riccione dove in palio ci saranno i pass per le Olimpiadi di Parigi, sogno e obiettivo per tutti i nuotatori azzurri. Fare il minimo nelle varie specialità non sarà facile per nessuno, ma l’obiettivo può essere centrato.



Di seguito il comunicato della Federnuoto con la lista dei convocati.

Sono regolarmente presenti i medagliati in vasca lunga di Fukuoka 2023 Thomas Ceccon (oro nei 50 farfalla, argento nei 100 dorso e con la 4x100 stile libero), Nicolò Martinenghi (argento nei 100 rana), Benedetta Pilato (bronzo nei 50 rana) e Simona Quadarella (bronzo negli 800 stile libero).

Il direttore tecnico Cesare Butini, sentito come consuetudine il parere della commissione tecnica, ha dunque selezionato: Lisa Angiolini (Carabinieri/Virtus Buonconvento), Sofia Morini (Esercito/NC Azzurra 91), Chiara Tarantino (Fiamme Gialle/In Sport Rane Rosse), Silvia Di Pietro (Carabinieri/CC Aniene), Giulia D'Innocenzo (Carabinieri/CC Aniene), Simona Quadarella (CC Aniene), Margherita Panziera (Fiamme Oro/CC Aniene), Costanza Cocconcelli (Fiamme Gialle/NC Azzurra 91), Anita Bottazzo (Fiamme Gialle/Imolanuoto), Francesca Fangio (Esercito/In Sport), Benedetta Pilato (Fiamme Oro/CC Aniene), Martina Carraro (Fiamme Azzurre), Sara Franceschi (Fiamme Gialle/Livorno Aquatics), Jasmine Nocentini (Team Veneto), Sara Curtis (Roero Nuoto); Leonardo Deplano (Carabinieri/CC Aniene), Lorenzo Zazzeri (Esercito/RN Florentia), Alessandro Miressi (Fiamme Oro/CN Torino), Marco De Tullio (CC Aniene), Luca De Tullio (Fiamme Oro/CC Aniene), Matteo Ciampi (Esercito/Livorno Aquatics), Lorenzo Mora (Fiamme Rosse/VVFF Modena), Thomas Ceccon (Fiamme Oro/Leosport), Nicolò Martinenghi (CC Aniene), Simone Cerasuolo (Fiamme Oro/Imolanuoto), Federico Poggio (Fiamme Azzurre/Imolanuoto), Michele Busa (Imolanuoto), Alberto Razzetti (Fiamme Gialle/Genova Nuoto My Sport), Christian Ferraro (Montebelluna), Giovanni Izzo (Imolanuoto).