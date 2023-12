Boxe, dal 26 al 30 dicembre raduno al Centro Nazionale di Assisi Presenti anche i campani Angela Carini, Assunta Canfora e Michele Baldassi.

Dal 26 al 30 dicembre i pugili italiani dovranno sudare. L’appuntamento è al Centro Nazionale di Pugilato di Assisi per sei azzurri e 5 azzurre. Presenti anche la ritrovata Angela Carini, fresca di titolo nazionale, e Assunta Canfora tra le donne. Nella squadra maschile figura Michele Baldassi anche lui vincitore pochi giorni fa del titolo di campione d’Italia.

Per tutti l’obiettivo è quello di arrivare al meglio al 2024 anno in cui sono in programma le Olimpiadi di Parigi. L’Italia, grazie alla bravura della Federazione, è riuscita ad ottenere la possibilità di organizzare in casa il torneo di qualificazione Mondiale che andrà in scena dal 4 all’11 marzo a Busto Arsizio in provincia di Varese.

Tornando al raduno del prossimo 26 dicembre, le due selezioni si alleneranno sotto gli occhi del direttore tecnico Emanuele Renzini e saranno seguiti dai tecnici Laura Tosti, Eugenio Agnuzzi, Massimiliano Alota e Sumbu Kalambay, coadiuvati dal lavoro del preparatore atletico Mattia Tanci.