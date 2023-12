Pallanuoto, Sardinia Cup: il Settebello batte l'Australia, in rete anche Renzuto Per il napoletano due reti, oggi alle 19:00 sfida per il primato contro il Montenegro.

E’ stato un match a senso unico quello che ha messo di fronte le compagini di Italia e Australia nella seconda giornata della Sardinia Cup. A Cagliari si è visto un Settebello in palla che ha travolto per 15-7 gli avversari. In acqua anche i campani Renzuto Iodice, autore di due reti, e Vincenzo Dolce. Riposo invece per Alessandro Velotto che aveva giocato contro la Francia. Questa sera alle 19:00 terzo match contro il Montenegro, reduce dalle vittorie su Australia e Francia. In palio c’è il primato della Sardinia Cup.

Tornando alla sfida dominata dagli azzurri, nel post gara ha parlato coach Sandro Campagna.

“Ci hanno messo in difficoltà nell'uno contro uno e hanno difeso molto bene a zona. Siamo stati lucidi nei momenti di difficoltà ed abbiamo sfruttato molto bene le situazioni di superiorità. Ciò ci ha permesso di giocare più sciolti. Siamo stati un po' troppo frenetici in avvio di gara, e volevamo provare a chiudere subito la partita forzando alcune conclusioni. Poi ci siamo sciolti e abbiamo piazzato il break decisivo con buone trame. Stiamo lavorando duro e il Montenegro ci dirà di che pasta siamo. E' una tra le favorite per vincere una medaglia anche all'Europeo di Zagabria”.

Tabellino Italia-Australia 15-7

Italy: Del Lungo, Condemi 3, Alesiani 1, Gianazza, A. Fondelli 2, Cannella 2, Renzuto 2, Echenique 3, Iocchi Gratta, Bruni L. , E. Di Somma 2 (1 rig.), Dolce, De Michelis . All. Campagna.

Australia: Porter, Lambie, Ford, Putt, Power 2, Mercep 2, Pavillard, Maksimovic 1, Byrnes , Slobodien , Poot , Edwards 2, Hedges. All. Hamill

Arbitri: Bourges (Fra), Matijasevic (Mne)

Note: parziali 3-2, 3-2, 5-2, 4-1. Spettatori 400 circa. Presente in tribuna il Presidente della Federtennis Angelo Binaghi. De Michelis in porta per l'Italia. Nel terzo peridodo il capitano Del Lungo sostituisce De Michelis. Superiorità numeriche: Italia 8/12 + 1 pen., Australia 6/14 +1 pen.. Mercep ha fallito un rigore parato da De Michelis a 4.50 nel secondo tempo. Tre falli: Poot (A) nel terzo tempo, Lambie (A), Fondelli (I) nel quarto periodo.

Convocati: Jacopo Alesiani, Vincenzo Dolce, Tommaso Gianazza, Vincenzo Renzuto Iodice (AN Brescia), Luca Damonte e Edoardo Di Somma (Ferencvaros), Francesco De Michelis (Novi Beograd), Luca Marziali (Pallanuoto Trieste), Giacomo Cannella, Francesco Condemi, Marco Del Lungo, Francesco Di Fulvio, Gonzalo Echenique, Andrea Fondelli, Matteo Iocchi Gratta e Nicholas Presciutti (Pro Recco), Alessandro Velotto (CN Marsiglia), Lorenzo Bruni e Gianmarco Nicosia (RN Savona).

Nello staff, con il CT Campagna, l'assistente tecnico Amedeo Pomilio, il preparatore atletico Alessandro Amato, il preparatore dei portieri Goran Volarevic, la psicologa Bruna Rossi, il medico Vincenzo Ciaccio, i fisioterapisti Riccardo Cipolat e Michele Mannarini e il video analista Paolo Baiardini.

Torneo 4 Nazioni - Sardinia Cup

Programma e risultati

Martedì 19 dicembre

Australia-Montenegro 6-8 (1-1, 2-2, 2-3, 1-2)

Italia-Francia 13-6 (2-0, 3-3, 5-2, 3-1)

Mercoledì 20 dicembre

Montenegro-Francia 17-11 (5-1, 4-2, 3-5, 5-3) differita Raisport alle 22:00

Italia-Australia 15-7 (3-2, 3-2, 5-2, 4-1)



Giovedì 21 dicembre

17.00 Francia-Australia Diretta RaiPlay + differita Raisport alle 23:50

19.00 Montenegro-Italia Diretta Raisport



Foto di Andrea Masini / DBM per Federnuoto.it