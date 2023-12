Pallanuoto, Sardinia Cup: il Settebello si impone ai rigori Montenegro battuto, trofeo alla squadra dei campani Velotto, Renzuto Iodice e Dolce.

Italia e Montenegro sono tra le favorite per salire sul podio ai prossimi Europei di Zagabria. Tesi confermata dall’ultimo atto della Sardinia Cup che ieri, a Cagliari, ha messo a di fronte le due squadre in un match decisivo. Settebello vittorioso 9-8 dopo i rigori tirati al termine di un match di alto spessore. In acqua anche i campani Alessandro Velotto e Vincenzo Renzuto Iodice, mnentre è rimasto fuori il salernitano Vincenzo Dolce.

“Una partita di un'intensità pazzesca -ha raccontato Campagna a fine gara- nonostante le due squadre siano stanche e lo si vede dalla qualità del tiro, per nulla preciso, sintomo del fatto che stiamo lavorando forte. Devo dire però che dal punto di vista dell'intensità del gioco siamo stati bravi perché non siamo andati sotto nonostante la sofferenza emotiva, che conta tantissimo in questi tornei. Una partita del genere è molto più stancante anche emotivamente oltre che fisicamente. Dal punto di vista psicologico è stato importante vincere ai rigori, per i ragazzi più giocano e meglio è, al di là del risultato. Devono sentirlo che il battito cardiaco aumenta, ed ogni tiro ha una pressione diversa. Perciò vivere ed allenarsi con queste sensazioni è fondamentale. Qui è stato fantastico, complimenti a tutti per l'organizzazione, Buone feste!”.

Adesso il Settebello tornerà a casa per le festività natalizie prima di ritrovarsi per fare sul serio e giocare gli Europei in terra croata.

Tabellino Montenegro-Italy 8-9 dtr

Montenegro: Lazovic , Brguljan, Perkovic 1, Mrsic , Banicevic , Popadic 1, Radovic , Durdic 1, Ukropina 2 (1 rig.), Spaic, Matkovic, Radovic, Tesanovic . All. Gojkovic

Italy: Del Lungo, Di Fulvio F., Damonte 2, Marziali , Condemi 1 (rig.), Velotto , Renzuto , Alesiani , N. Presciutti 2, Bruni L. , Di Somma E. , Iocchi Gratta , Nicosia. All. Campagna.

Arbitri: Bourges (Fra), Carney (Aus)

Note: parziali: 0-0, 3-2, 2-2, 0-1. Spettatori 400 circa. Nicosia in porta per l'Italia nel terzo periodo. Usciti per limite di falli: Iocchi Gratta (I) nel terzo tempo, Popadic e Radovic (M) nel quarto tempo. Superiorità numeriche: Montenegro 1/14 + 1 rig., Italy 2/15 + 2 rig.. Di Fulvio ha sbagliato un rigore (parato Tesanovic) a 7.22 nel secondo tempo. Tempio regolari 5-5. Penalty: Di Somma missed, Ukropina gol, Renzuto missed, Mrsic missed, Di Fulvio gol, Perkic gol, Condemi gol, Brguljan gol, Presciutti gol, Spaic missed, Di Somma gol, Ukropina missed.

Convocati: Jacopo Alesiani, Vincenzo Dolce, Tommaso Gianazza, Vincenzo Renzuto Iodice (AN Brescia), Luca Damonte e Edoardo Di Somma (Ferencvaros), Francesco De Michelis (Novi Beograd), Luca Marziali (Pallanuoto Trieste), Giacomo Cannella, Francesco Condemi, Marco Del Lungo, Francesco Di Fulvio, Gonzalo Echenique, Andrea Fondelli, Matteo Iocchi Gratta e Nicholas Presciutti (Pro Recco), Alessandro Velotto (CN Marsiglia), Lorenzo Bruni e Gianmarco Nicosia (RN Savona).

Nello staff, con il CT Campagna, l'assistente tecnico Amedeo Pomilio, il preparatore atletico Alessandro Amato, il preparatore dei portieri Goran Volarevic, la psicologa Bruna Rossi, il medico Vincenzo Ciaccio, i fisioterapisti Riccardo Cipolat e Michele Mannarini e il video analista Paolo Baiardini.

Torneo 4 Nazioni - Sardinia Cup

Programma e risultati

Martedì 19 dicembre

Australia-Montenegro 6-8 (1-1, 2-2, 2-3, 1-2)

Italia-Francia 13-6 (2-0, 3-3, 5-2, 3-1)

Mercoledì 20 dicembre

Montenegro-Francia 17-11 (5-1, 4-2, 3-5, 5-3)

Italia-Australia 15-7 (3-2, 3-2, 5-2, 4-1)



Giovedì 21 dicembre

Francia-Australia 9-11 (3-2, 1-5, 1-4, 4-0) differita Raisport alle 23:50

Montenegro-Italia 8-9 dtr (5-5; 0-0, 3-2, 2-2, 0-1)



VERSO GLI EUROPEI. Al termine dalla "Sardinia Cup" il Settebello si trasferisce a Ostia, presso il Centro Federale - Polo Acquatico Frecciarossa e successivamente a Malta per proseguire gli allenamenti collegiali e ultimare la preparazione in prossimità dei campionati europei, in programma a Zababria e Dubrovnik dal 4 al 16 gennaio 2014. La squadra Nazionale, guidata dal commissario tecnico Alessandro Campagna, si radunerà a Ostia il 26 dicembre e l'indomani partirà per Malta, dove sarà impegnata nel Troneo 4 Nazioni pre Europeo dal 28 al 30 dicembre. La partenza per la Croazia, invece, è prevista il 2 gennaio 2024.

I giocatori convocati per Ostia e Malta sono Jacopo Alesiani, Vincenzo Dolce, Tommaso Gianazza e Vincenzo Renzuto Iodice (AN Brescia), Luca Damonte e Edoardo Di Somma (Ferencvaros), Luca Marziali (Pallanuoto Trieste), Giacomo Cannella, Francesco Condemi, Marco Del Lungo, Francesco Di Fulvio, Gonzalo Echenique, Andrea Fondelli, Matteo Iocchi Gratta e Nicholas Presciutti (Pro Recco), Alessandro Velotto (CN Marsiglia), Lorenzo Bruni e Gianmarco Nicosia (RN Savona).

Nello staff, con il CT Campagna, il vicepresidente federale e dirigente accompagnatore Giuseppe Marotta, l'assistente tecnico Amedeo Pomilio, il preparatore atletico Alessandro Amato, il preparatore dei portieri Goran Volarevic, il medico Vincenzo Ciaccio, il fisioterapista Riccardo Cipolat e il video analista Paolo Baiardini.



Malta Christmas Water Polo Tournament



Giovedì 28 dicembre

18.00 Malta-Italia

19.45 Olanda-Francia



Venerdì 29 dicembre

18.00 Malta-Francia

19.45 Italia-Olanda



Sabato 30 dicembre

18.00 Malta-Olanda

19.45 Italia-Francia



