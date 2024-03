Basket: violenza sugli arbitri, sospeso il campionato di Divisione Regionale 1 "Una decisione che risulta drastica ma inevitabile": si legge nella nota ufficiale

La FIP Campania ha deciso di sospendere il campionato di Divisione Regionale 1 rinviando il prossimo weekend di gare. Il direttivo ha sottolineato la misura dratisca e inevitabile causata dai gravissimi atti di violenza sugli arbitri, registtrati nell'ultima giornata di campionato.

Il comunicato ufficiale della FIP Campania

"Il Presidente Antonio Caliendo, insieme al consiglio direttivo di FIP Campania, comunica la sospensione di tutti i match di campionato di Divisione Regionale 1 in programma il 23 e 24 marzo. Una decisione che risulta drastica ma inevitabile, a causa dei gravissimi atti di violenza a danno degli arbitri, che si sono verificati durante l’ultima giornata di campionato.

Purtroppo, non si tratta di episodi isolati. Il presidente e il consiglio direttivo intendono far luce su una sequela di comportamenti violenti, minacciosi, intimidatori e irriguardosi compiuti da atleti, allenatori dirigenti e pubblico, che si protraggono dall’inizio della stagione. Come evidenziato da Caliendo, si tratta di una decisione irrevocabile e non contestabile, che potrà essere estesa anche agli altri campionati nel caso in cui la situazione non dovesse tornare alla normalità.

Per avere un confronto costruttivo e sereno, le società potranno prendere parte alla riunione indetta dal presidente sabato 23 marzo, alle ore 11.00, presso il Palavesuvio (NA). La 23esima giornata di campionato sarà recuperata Mercoledì 3 aprile. I match già in calendario per tale data, dovranno essere disputati entro il 12 aprile".

Foto: pagina ufficiale Facebook FIP Campania