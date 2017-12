Scomparso da una settimana: nessuna traccia di Stanislao Un 55enne scomparso da Portico di Caserta

Nessuna traccia di Stanislao D'Amico, il 55enne scomparso martedì scorso da Portico di Caserta. L'ultima volta era stato visto da alcuni conoscenti: questi avevano riferito che l'uomo aveva palesato l'intenzione di prendere un treno. Diverse persone, tra cui alcuni clochard, infatti sostengono di averlo avvistato alla stazione di Piazza Garibaldi.

Sembra che l'uomo negli ultimi tempi fosse in uno stato di debolezza psicologica.

Senza esito, tuttavia, le ricerche che i familiari hanno fatto in stazione, anche se nelle condizioni in cui era, senza bancomat e senza soldi, l'uomo non può essere andato troppo lontano.