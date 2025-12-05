Terra fuochi. Anci Campania: "In legge bilancio fondo per la rigenerazione" Morra: "Disponibili a collaborare per definire priorità intervento"

"Alle misure di prevenzione e contrasto dei roghi e dello smaltimento illecito dei rifiuti è importante aggiungere ulteriori interventi finalizzati alla rigenerazione delle aree della Terra dei fuochi, già sottoposte a bonifica. Nasce così l'idea di chiedere l'inseririmento nella legga di Bilancio di un fondo per la rigenerazione urbana delle aree bonificate già oggetto di discariche e micro-discariche".

Lo dice Francesco Morra, presidente di Anci Campania, facendo seguito alla riunione istituzionale tenutasi all'Episcopio di Aversa alla presenza del Prefetto di Napoli e del Prefetto di Caserta. "Anci Campania - ricorda Morra a nome dei sindaci - esprime apprezzamento per il Decreto-Legge n. 116/2025 - 'Decreto Terra dei Fuochi', che rafforza in modo significativo gli strumenti di tutela ambientale e di sicurezza. Si chiede, comunque, necessario prevedere in sede di Legge di Bilancio l'istituzione di un fondo dedicato e strutturale per la rigenerazione urbana delle aree bonificate già interessate da discariche e micro-discariche.

Tale fondo - spiega Morra anche in un lettera inviata al Governo - consentirebbe di: assicurare la messa in sicurezza permanente dei siti recuperati; favorire la realizzazione di parchi, infrastrutture verdi e servizi pubblici; promuovere interventi di riuso sociale e comunitario; prevenire nuove occupazioni abusive e fenomeni di sversamento illecito".

"Anci Campania - conclude il presidente - è disponibile a collaborare con il ministero dell'Interno, il ministero dell'Ambiente e la Struttura di missione per la definizione dei criteri attuativi e delle priorità di intervento, mettendo a disposizione il contributo tecnico e la conoscenza diretta dei territori".