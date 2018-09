La madonnina del cimitero piange di nuovo Già tre anni fa aveva iniziato a lacrimare, facendo gridare al miracolo

Dopo le “lacrime” del 2015 torna a piangere la madonnina del cimitero di Macerata Campania. Se n’è accorto il custode del cimitero, solo che questa volta sull’occhio destro si sarebbe formato un solco più scuro, tendente al rosso, che farebbe pensare a lacrime di sangue. Già tre anni fa la statua aveva fatto parlare di sé per le lacrime che aveva versato e per aver fatto gridare al miracolo. In realtà già allora la spiegazione data fu di tipo tecnico e non metafisico: la statua essendo esposta all’aria aperta accumulava acqua piovana all’interno che poi sgorgava dall’occhio poiché in quel punto la saldatura tra volto e cristallo dell’occhio poteva essersi indebolita. Si gridò al miracolo anche perché la statua si trovava nei pressi della tomba di un bambino, e si erano aperte anche leggermente le mani giunte in preghiera della madonnina. In questo caso si chiarì che l'esposizione ultradecennale avrebbe distorto la resina che univa le mani. Spiegazioni che furono date dal titolare dell’azienda che aveva prodotto la statua. La stessa cosa, magari accumulando assieme all’acqua piovana anche vernice con cui è stata colorata la statua, di qui il colore più scuro delle “lacrime”, potrebbe essere avvenuta in questa occasione.