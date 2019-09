Nubifragio da incubo ad Aversa e poi l'inferno via social Botta e risposta al veleno tra Pd e Lega

"Avete pregato che la “pioggia” arrivasse da quando è iniziata l’estate, ora tenetevi le canoe, he con una pioggia così nessun ci può far nulla."

E' bastato questo post da parte della consigliera comunale Pd Erika Alma a scateneare l'inferno. Un messaggio ironico che ha suscitato non poche polemiche.

"Sconfortante - ha risposto la Lega - che a scrivere questo post sia un consigliere comunale in quota Pd, facente parte della commissione Lavori pubblici. Prende pure in giro i cittadini - scrive Carmen D'Angelo - invitandoli ad usare le canoe! Non è una barzelletta, è il Pd aversa. È bastata mezz’ora di pioggia ed Aversa è andata completamente in tilt!"

Poi la successiva risposta di Alma: "Non immaginavo che, in quanto consigliere comunale che fa parte di una commissione che si interessa di lavori pubblici, mi fosse Impedito di scrivere post ironici sul caldo e sulla pioggia, non conosco questa signora esponente della Lega, ma credo che manchi di ironia. Forse bisognerebbe tornare un po’ più alla vita reale."

Polemiche a parte, intanto si contano i danni ad Aversa. Strade del centro allegate ovunque, auto rimaste intrappolate. Non si contano le chiamate al centralino dei vigili del fuoco. Fogne in tilt, box e negozi invasi dall'acqua. Sotto accusa il mancato deflussi dell'acqua, legato al cattivo funzionamento delle caditoie stradali, un problema che purtroppo affligge molte città in Campania e non solo.