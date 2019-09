"Negro di m..." a un giocatore. Coach ritira la squadra Episodio di razzismo nel basket: un giocatore di colore pesantemente insultato da un avversario

Grave episodio di razzismo nello sport: stavolta su un campo di basket. Un giocatore della squadra New Basket Giugliano Raul Lataro Diaz, è stato apostrofato come “negro di merda” da parte di un avversario della squadra Basket Casapulla. A quel punto l'allenatore Genni Di Lorenzo, dsentendo quanto accaduto, ha ritirato la squadra dal campo definitivamente, per prtesta Il Giugliano è una squadra di serie c gold, gli avversari giocano in D, e si affrontavano a Pozzuoli nella quarta edizione del torneo di San Gennaro. Presa di distanze da parte della società Basket Casapulla, che su facebook ha spiegato: “Siamo sempre stati contro il razzismo e ci dissociamo dal brutto gesto ai danni dell'atleta Diaz e ci sentiamo anche danneggiati”.