Furia sindaco: "Voucher alimentari chiesti da chi gira in suv" "Incredibile: servono a chi non ha da mangiare e li hanno chiesti persone con redditi elevati"

Infuriato contro i furbetti dei “buoni spesa” il sindaco di Cesa, Enzo Guida, che in diretta Facebook è sbottato, spiegando che in molti hanno cercato di fare i furbi.

“I soldi non ci sono per tutti e le domande di chi ha pensato di fare il furbo saranno inviate alla guardia di finanza”. E' arrivato un numero impressionante di domande e secondo Guida in molti ci hanno marciato: “Ci siamo ritrovati domande di persone con redditi importanti, che hanno lavorato fino a poche settimane fa , persone che camminano in auto di lusso o addirittura sponsorizzano iniziative. Persone dello stesso nucleo familiare che hanno partecipato più volte, questo significa che dovremo esaminare un enorme numero di domande con un effetto deleterio per chi ha veramente bisogno, non riusciremo entro sabato”.