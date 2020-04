Viola la quarantena per andare da fidanzata: cade e si ferisce Va male la fuga amorosa di un giovane cavaliere

Non ha resistito. Lui a Teano a casa coi suoi, la fidanzata in casa coi genitori. Entrambi in quarantena e dunque lontani. Ma lo spirto amoroso ha prevalso ed è scappato non temendo le leggi, i suoi custodi e i suoi emanatori. La bella lo attendeva in giardino, ma come in ogni favola c'era prima un ostacolo da superare: un muretto di cinta. Il giovane non si è perso e si è lanciato nell'avventurosa scalata , ma non è riuscito: è precipitato in un fossato. Per sua fortuna diversamente dai fossati delle favole non c'erano draghi, ma alcuni pezzi di vetro che l'hanno ferito. E gli abbracci e gli amorosi sensi sono stati rinviati a decreto da destinarsi.