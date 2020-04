Hanno paura del 5g: bruciano antenne e restano senza segnale E' accaduto a Maddaloni

E' la paura del 5g che ha portato a bruciare le antenne 3g e 4g di Wind3 a Maddaloni? In questi giorni il tamtam della disinformazione che ha collegato la tecnologia alla diffusione del coronavirus ha portato molti a crederci. Coincidenza o meno a Maddaloni le antenne sono state date alle fiamme, e in paese i cittadini si sono ritrovati senza linea internet e senza possibilità di utilizzare i cellulari. Antenne che avrebbero dovuto essere presto sostituite con un traliccio di 35 metri per un'antenna di ultima generazione 5g con pannelli ripetitori, e questo timore avrebbe portato a incendiare l'antenna. Anche il sindaco una settimana fa aveva vietato la sperimentazione di sistemi 5g.