Covid:E' casertano uno dei dipendenti dell'ospedale contagiati Il sindaco: “Al pronto Soccorso una situazione delicatissima”

Uno dei quattro dipendenti dell'ospedale “Sant'Anna e San Sebastiano” contagiati dal Covid-19 è casertano. Ad annunciarlo è il sindaco Carlo Marino. "C'è una situazione delicatissima presso il Pronto soccorso dell'ospedale di Caserta, dove ci sono degli operatori sanitari che ringraziamo in quanto stanno sacrificando la loro salute. Nel loro rispetto, dobbiamo continuare a resistere e a rispettare le regole. L'emergenza non è assolutamente finita, c'è ancora troppa gente in strada. Ci sono ancora casi positivi, possono nascere altri focolai".