Maxi controlli dei carabinieri nel casertano: arresti, denunce e sanzioni Ecco il bilancio complessivo dell'attività svolta sul territorio

Controlli serrati e presenza capillare sul territorio. Un piano messo in campo dai Carabinieri, nell’area di competenza della compagnia di Marcianise, dove è stato attuato un articolato servizio straordinario di controllo, finalizzato alla prevenzione dei reati, al contrasto dell’illegalità diffusa e alla tutela della sicurezza pubblica.

L’operazione, condotta nelle ore serali e notturne, ha visto impegnati i militari delle stazioni dipendenti, affiancati dai Carabinieri di Teverola e Cancello ed Arnone, con il supporto specialistico del Nucleo Cinofili Carabinieri di Sarno e del Nucleo Ispettorato del Lavoro di Caserta.

Nel corso delle attività sono stati eseguiti quattro arresti in esecuzione di ordini di carcerazione, a carico di soggetti già noti alle forze dell’ordine, ritenuti responsabili, a vario titolo, di reati contro la persona, maltrattamenti in ambito familiare, reati in materia di stupefacenti e commercio di merce contraffatta. Gli arrestati, rintracciati nei comuni di Marcianise, Capodrise, Sant’Arpino e Gricignano di Aversa, sono stati tradotti presso la Casa Circondariale di Santa Maria Capua Vetere o, nei casi previsti, sottoposti alla detenzione domiciliare.

Significativa anche l’attività di contrasto ai reati predatori. All’interno del Centro Commerciale Campania, i carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Marcianise hanno individuato un gruppo di ragazze, alcune delle quali minorenni, sorprese dopo aver asportato merce per un valore complessivo di circa 600 euro da un noto punto vendita. La refurtiva, rinvenuta anche a seguito di perquisizione del veicolo utilizzato, è stata interamente recuperata e restituita, mentre le persone coinvolte sono state deferite all’Autorità Giudiziaria competente.

Nel corso dei controlli su strada, una donna è stata denunciata per violazione delle prescrizioni imposte da una misura cautelare, poiché trovata fuori dal comune di residenza obbligata. La stessa è stata inoltre segnalata alla Prefettura per detenzione di sostanza stupefacente per uso personale.

Ampio spazio è stato dedicato anche al contrasto del lavoro irregolare. In un’attività di ristorazione del comune di Orta di Atella, i Carabinieri, insieme ai militari dell’Ispettorato del Lavoro di Caserta, hanno accertato la presenza di numerosi lavoratori in nero, tra cui un cittadino extracomunitario privo di regolare permesso di soggiorno. Le violazioni riscontrate hanno comportato sanzioni amministrative per circa 3000 euro, la sospensione dell’attività imprenditoriale e deferimenti all’Autorità Giudiziaria per i profili di competenza.

Il bilancio complessivo del servizio è stato di 200 persone identificate e 80 veicoli controllati, 26 sanzioni al codice della strada per un importo superiore ai 14000 mila euro, con il ritiro di documenti di guida e il fermo o sequestro di diverse autovetture. Due persone sono state inoltre segnalate come assuntori di sostanze stupefacenti, mentre sono state eseguite perquisizioni personali, domiciliari e veicolari.