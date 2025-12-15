Malore improvviso alla guida della sua auto: muore in pochi secondi La tragedia nei pressi del cimitero di Recale in provincia di Caserta

Ha avvertito un malore improvviso alla guida della sua auto ed è morto in pochi secondi dopo essere uscito fuori strada.

La tragedia si è consumata nel casertano a Recale. E' successo tutto in pochi secondi senza la possibiltà di comprendere nulla. Un infarto fluminante e il decesso. La vittima è un uomo di 60 anni di Marcianise.

Sono stati alcuni automobilisti a notare la scena in diretta e ad allertare il 118, ma quando sul posto sono giunti i sanitari, non vi era ormai più nulla da fare. Inutile ogni tantativo di rianimazione.