Malore improvviso alla guida della sua auto: muore in pochi secondi

La tragedia nei pressi del cimitero di Recale in provincia di Caserta

Ancora una morte improvvisa in Campania

Caserta.  

Ha avvertito un malore improvviso alla guida della sua auto ed è morto in pochi secondi dopo essere uscito fuori strada.

La tragedia si è consumata nel casertano a Recale. E' successo tutto in pochi secondi senza la possibiltà di comprendere nulla. Un infarto fluminante e il decesso. La vittima è un uomo di 60 anni di Marcianise. 

Sono stati alcuni automobilisti a notare la scena in diretta e ad allertare il 118, ma quando sul posto sono giunti i sanitari, non vi era ormai più nulla da fare. Inutile ogni tantativo di rianimazione. 

