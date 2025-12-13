Natale alla Reggia di Caserta: il sito Unesco promuove la cultura "Volano di crescita e attrattività territoriale"

L'atmosfera accogliente delle feste è arrivata alla Reggia di Caserta. Un Natale all'insegna della regalità, della grazia e della cultura, tutte declinate al femminile, e ispirato dalla grande mostra internazionale "Regine. Trame di cultura e diplomazia tra Napoli e l'Europa" aperta al pubblico dal 20 dicembre.

Il complesso vanvitelliano offre ai suoi visitatori un calendario ricco di iniziative ed eventi: la mostra internazionale e le esposizioni contemporanee, i raffinati concerti, la suggestiva apertura serale degli Appartamenti reali con il gran ballo a corte, i laboratori e le visite educative per grandi e piccini, le figure inedite della collezione del Museo nella sala del presepe, il cantiere aperto di restauro e tanto altro. Il programma del Sito Unesco intende promuovere la cultura quale volano di crescita e attrattività territoriale.

ùDal 20 dicembre "Regine. Trame di cultura e diplomazia tra Napoli e l'Europa", esposizione internazionale nella Gran Galleria di oltre 200 opere provenienti da prestigiosi musei, istituti di cultura e privati. Ma il programma è davvero ricco di eventi.

Da non perdere una visita al Presepe di Corte. La grande esposizione artistica dell'arte presepiale del Settecento e dell'Ottocento (che si può ammirare tutto l'anno nella sala ellittica degli Appartamenti reali), si è infatti arricchita del gruppo scultoreo dei “Briganti” e delle manifatture siciliane. Nelle teche sono esposti per la prima volta statuine di terracotta provenienti dai depositi della Reggia di Caserta che raccontano la ricchezza del collezionismo borbonico legato al Presepe. Accanto ai pastori napoletani compaiono figure realizzate a Caltagirone, importante centro siciliano dove numerose botteghe perfezionarono nei secoli tecniche e stili.