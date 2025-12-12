Droga: sequestro di cocaina e crack durante una perquisizione domiciliare Il blitz dei carabinieri a Trentola-Ducenta nel casertano

Un 40enne originario dell’area aversana, già noto alle forze dell’ordine, è stato arrestato dai carabinieri della stazione di Trentola Ducenta con l’accusa di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. Durante controlli mirati sul territorio i militari dell’Arma, insospettiti da alcuni movimenti dell’uomo, hanno proceduto a una perquisizione personale e domiciliare.

All’interno dell’abitazione, situata nel piccolo centro di Trentola Ducenta, il 40enne è stato trovato in possesso di circa 13,75 grammi di cocaina e crack.

La droga è stata immediatamente sequestrata, repertata e posta in sicurezza, in attesa del trasferimento all’ufficio corpi di reato per le analisi di rito. Su disposizione dell'autorità giudiziaria, l’arrestato è stato condotto presso il proprio domicilio in regime di arresti domiciliari.

