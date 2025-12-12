Terra dei fuochi, sversa liquidi pericolosi nei campi: denunciato

Continua il monitoraggio

Casal di Principe.  

La polizia, nell'ambito nel quotidiano servizio di monitoraggio dei territori nella cosiddetta Terra dei Fuochi, finalizzato alla tutela della salute pubblica e al contrasto dei reati ambientali, ha denunciato un cittadino italiano per il reato di abbandono di rifiuti. In particolare, i poliziotti del commissariato di pubblica sicurezza di Casal di Principe hanno sorpreso un uomo mentre sversava acqua mista a cemento da una betoniera sul suolo pubblico nell'agro aversano, in una zona limitrofa a dei campi di coltivazione. Questo miscuglio, generato dall'attività di detersione, a causa della presenza di sostanze chimiche utilizzate per il mantenimento del calcestruzzo in forma liquida, risulta altamente inquinante per i terreni agricoli. I poliziotti hanno proceduto al sequestro del mezzo pesante utilizzato e del suo contenuto identificato il soggetto colto in flagranza di reato, poi denunciato all'autorità giudiziaria per abbandono di rifiuti pericolosi. 

