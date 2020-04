Incubo recidiva: dichiarato guarito torna positivo al Covid Positivo e considerato guarito dopo due tamponi negativi, ad un nuovo tampone è risultato positivo

L'incubo “recidiva” arriva anche in provincia di Caserta. A San Prisco, infatti, si registra un caso di persona dichiarata guarita e poi nuovamente positiva al Covid-19, per fortuna senza manifestare problemi di salute e risultando pressoché asintomatico.

Lo ha comunicato il sindaco del centro casertano. Il primo cittadino di San Prisco, Domenico D'Angelo infatti dopo aver annunciato attraverso i social 4 tamponi risultati negativi ha spiegato: “È arrivata contestualmente, purtroppo, la notizia della recidività di una persona precedentemente dichiarata guarita al Covid-19 che comunque non è mai uscita dalla quarantena. Questa persona ha ripresentato dei sintomi dopo aver fatto l’iter dei due tamponi negativi. Ad un terzo tampone è risultata positiva. Si precisa che è attualmente in discrete condizioni di salute e che non è mai uscita dalla quarantena dagli esordi dei sintomi la prima volta che è risultata positiva.

Questo significa che, ad oggi, la nostra comunità ha un caso positivo sul territorio".