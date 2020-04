"Reggia apra gratis il parco ai casertani" Il suggerimento di Zinzi alla direttrice



“La rinuncia al contestato logo da parte della direttrice della Reggia di Caserta, Tiziana Maffei, è una decisione di buonsenso che dimostra considerazione per il territorio”.

E’ il commento del consigliere regionale Gianpiero Zinzi che lancia una proposta in vista della Fase2.

“Apprendo con piacere anche della prossima riapertura del Parco reale che, vista la carenza di adeguati spazi verdi, rappresenterà una vera e propria boccata d’ossigeno per tutti. Per questo rivolgo un appello alla direttrice Maffei: consenta per tutto il periodo dell’emergenza l’accesso completamente gratuito al parco ai casertani, ovviamente sempre nel rispetto delle misure di ingresso e di permanenza che si riterranno più opportune nella fase di ripresa”.