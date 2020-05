"Non abbiamo soldi per sanificare scuole": appello a De Luca Magliocca, presidente provincia Caserta: "Così non possiamo garantire esami maturità"

Non ci sono soldi per sanificare le scuole in previsione degli esami di maturita' che dovrebbero iniziare il 17 giugno. E' l'allarme lanciato dal presidente della Provincia di Caserta, Giorgio Magliocca. "Per permettere ai ragazzi di sostenere gli esami - sostiene Magliocca - sara' necessario individuare formule di partecipazione tali da evitare contatti e assembramenti, ma sara' anche indispensabile riaprire gli istituti scolastici al personale docente e Ata ben prima della data d'inizio delle prove. Bisognera' garantire, a loro e ai ragazzi, condizioni sanitarie in linea con le disposizioni vigenti tali da non mettere in pericolo la salute di nessuno". Da qui il suo appello al presidente della regione Campania, Vincenzo De Luca. "Allo stato attuale - precisa - le Province non dispongono delle risorse necessarie per procedere alla sanificazione. Per questo in previsione dell'inizio degli esami di maturita', chiedo alla regione Campania di stanziare subito, in favore degli enti provinciali, i fondi necessari per permettere loro sia di provvedere a sanificare gli ambienti scolastici, sia di effettuare test rapidi per insegnanti e personale Ata, come ulteriore misura a garanzia di studenti e lavoratori".