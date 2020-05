Addio a Valerio Taglione, coordinatore comitato Don Diana "Ci ha lasciati un uomo giusto, esempio di impegno civile e lotta per la legalità"

È deceduto a 51 anni Valerio Taglione, coordinatore del comitato don Peppe Diana. L'associazione opera da quindici anni per conservare la memoria del parroco ucciso dalla camorra a Casal di Principe (Caserta) nel 1994. "Ci ha lasciati un uomo che e' stato, ogni giorno, esempio di impegno civile e di lotta, tenace e indomita, per la legalita' e un mondo piu' giusto - dice il ministro dell'Ambiente Sergio Costa -. Sono profondamente addolorato per la perdita del caro Valerio Taglione e mi unisco ad Alessandra, alla sua famiglia e a tutta la comunita' delle terre di don Peppe Diana. Valerio ha amato la nostra terra e l'ha difesa con una straordinaria dedizione nel nome di don Peppe. Ognuno di noi gli deve qualcosa: il Paese gli e' riconoscente e oggi abbiamo tutti il dovere di dare un senso a questo dolore continuando a lottare anche nel suo nome". Il presidente della commissione Antimafia Nicola Morra ricorda Taglione come "un eroe civile che ha costruito speranza e memoria dove era piu' difficile. Una vita improntata alla lotta alla camorra praticata quotidianamente, una vita spesa per i giovani e l'educazione alla legalita' e ai valori sociali. L'Italia non sara' mai troppo ricca di questi eroi civili, che rifuggono le luci della ribalta, ma lavorano con dedizione per coltivare fiori dal cemento. Un abbraccio forte a tutta la comunita' resistente di Casale di Principe, la memoria e' la nostra forza in questo momento cosi' difficile".