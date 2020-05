Torna il covid in paese. Il sindaco: "Ritorna l'incubo" Dopo giorni a contagi zero un altro caso: "Basta nulla per tornare indietro: sia da monito"

Dopo giorni a contagi zero arriva un altro caso di coronavirus a Casapulla per lo sconforto del sindaco, Renzo Lillo: “Ho ricevuto una telefonata dall’Asl che mi avvisava di un nuovo caso positivo al Coronavirus a Casapulla. Si tratta del paziente numero 9, che ha già inizia la procedura di quarantena insieme alla sua famiglia

E’ bastata una telefonata per far ritornare tutto a qualche mese fa. Si ritorna alla attivazione dei protocolli in caso di contagio, ritorna l’incubo per le persone interessate e per i familiari. Questo nuovo caso deve farci riflettere sul nostro modo di comportarci, deve farci ricordare che nulla è finito e che dobbiamo rimanere molto attenti. Ormai tutti stiamo pensando alla ripresa delle attività ed è giusto farlo per tornare alla normalità, ma dobbiamo ricordarci che basta un nulla perché si ritorni indietro. Dobbiamo ricordarci di continuare a rispettare tutte le indicazioni ricevute per evitare il contagio. Torniamo alla normalità senza dimenticare le difficoltà passate, guardiamo al futuro ricordandoci dei sacrifici fatti, torniamo alle nostre abitudini ma pensiamo ai sacrifici che ci aspettano.“