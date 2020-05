Nuovo contagio in città: ma aumentano anche i guariti 28esimo caso a Caserta

Dopo giorni di contagi zero arriva un nuovo caso nel casertano. Si tratta di una persona della città, ed è il 28esimo caso nel capoluogo. Intanto il numero dei positivi nell'intera provincia di Caserta, stando ai dati Asl è di 47, mentre sale di altre 10 unità il numero delle persone definitivamente guarite dal Covid. In Terra di lavoro sono stati 454 i casi covid Totali, di questi purtroppo 44 hanno avuto esito tragico. Ad oggi i guariti sono però già 363.

Le comunità più colpite, come si ricorderà, sono Aversa con 30 casi (e 4 decessi), Caserta con 28 casi (1 decesso), Santa Maria Capua Vetere con 34 casi (6 decessi) la zona rossa Letino con 18 casi e Marcianise con 26 casi ( e 6 decessi)