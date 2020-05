Covid: positivo medico di una clinica privata in Campania Ora saranno valutati i contatti avuti in questi giorni

Ancora contagi all'interno delle strutture sanitarie. Un medico infatti, operante in una struttura sanitaria privata di Maddaloni, sarebbe risultato positivo al Covid. Il dottore per fortuna è totalmente asintomatico, e si è sottoposto al test nell'ambito dei controlli organizzati dall'Asl di Terra di lavoro per gli operatori sanitari. Ora saranno valutati i contatti avuti dal medico sia in ambito professionale che in quello familiare, col professionista che allo stato è in isolamento domiciliare.