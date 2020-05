Covid: risale il contagio in provincia. 3 nuovi casi Uno nel capoluogo e due in provincia

Risale il contagio nel casertano: tre i nuovi casi nelle ultime 24 ore come da bollettino dell'Asl. Si tratta di un impiegato di Marcianise, tra gli otto che erano risultati positivi al test rapido ma l'unico a essere risultato positvo anche al tampone. Altri due casi si sono registrati in città e a San Nicola La Strada, altro centro dove è stato avviato un esteso monitoraggio. Non cresce tuttavia il numero dei contagiati visto che nel contempo si sono registrate anche tre nuove guarigioni. Le comunità più colpite, come si ricorderà, restano quelle di Santa Maria Capua Vetere, Maddaloni, Marcianise, Aversa e il capoluogo Caserta. 45 i decessi registrati dall'inizio dell'epidemia dovuti o legati al coronavirus.