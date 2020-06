"Qui non si tifa Napoli" e scatta la rissa a cinghiate Scontro in centro per via di alcuni tifosi che festeggiavano la Coppa Italia

“A Caserta non si festeggia per il Napoli”. Vecchia storia: il tifo per una squadra di A vs quello per la squadra della città, roba inesistente o che tale dovrebbe essere, roba da bar, al massimo, ma che invece vale mazzate.

Stavolta è accaduto a Caserta: tifosi del Napoli scesi in piazza a festeggiare, in pieno centro, nei pressi del monumento dei Caduti, canti, balli, clacson e sventolio di bandiere, quando arriva qualcuno o purista della fede locale tout court o purista solo in questo caso poiché con seconda fede non coinvolta o perdente. Scatta la rissa: cinghie alla mano e botte da orbi finché la situazione è rientrata spontaneamente, senza feriti e senza interventi delle forze dell'ordine.