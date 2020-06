Nuovo focolaio in Campania: 6 casi covid, possibile zona rossa Tra i bulgari dei Palazzi Cirio di Mondragone 6 casi in totale: probabile ordinanza di "chiusura"

Sarebbero quattro le positività arrivate dai palazzi Cirio di Mondragone, oltre alla mamma che ha partorito all'ospedale di Sessa Aurunca e al bulgaro arrivato in ospedale con febbre alta e problemi respiratori. Subito le istituzioni si sono attivate, assieme all'Asl competente sul territorio avviando uno screening sugli abitanti dei palazzi in questione, quasi tutti di nazionalità bulgara. Come si ricorderà la donna è totalmente asintomatica, mentre negativo e in buone condizioni di salute è il bimbo che ha dato alla luce, trasferito all'ospedale Moscati di Avellino per accertamenti. Per ora dunque dovrebbero essere 6 casi in totale su circa 70 tamponi effettuati negli ultimi giorni.

Molto probabile a questo punto che Mondragone diventi zona rossa: l'ordinanza non c'è ancora ma la situazione è costantemente monitorata da Palazzo Santa Lucia, e un'ordinanza di chiusura della cittadina del litorale domitio è un'eventualità tutt'altro che peregrina e non è escluso che arrivi nelle prossime ore.