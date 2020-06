Biodigestore, Grimaldi: un colpo di mano che condanna Caserta "Un progetto che mortifica la Reggia"

«Il via libera al progetto del biodigestore con tanto di aumento dei costi dei lavori di sedici milioni di euro è un

colpo di mano che la giunta di centrosinistra ha fatto alle spalle della città. Mentre in tutta Italia si lavora per

rilanciare le nostre bellezze architettoniche e artistiche gli uomini di De Luca a Caserta realizzano un

impianto per i rifiuti a 500 metri dalla Reggia e nel cuore di un comprensorio densamente abitato come

quello che insiste tra Caserta, Recale e San Nicola la Strada». Lo dichiara il consigliere regionale e

vicecoordinatore regionale di Forza Italia Massimo Grimaldi. «Non è stata data la possibilità a nessuno di

poter portare il proprio contributo su un’opera altamente impattante sulla città di Caserta così come è stata

pensata – ha sottolineato Grimaldi – Marino ha condannato Caserta ad essere soffocata dalla puzza».