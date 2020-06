Focolaio covid: lidi vuoti a Mondragone. Protestano gestori Pochissimi clienti negli stabilimenti, parcheggi vuoti: "La stampa ha esagerato coi titoli"

Stabilimenti semivuoti,parcheggi disponibili e nessuna coda sulle strade a Mondragone. I gestori dei lidi lamentano le disdette per luglio e agosto, piovute in appena 7 giorni. Domenica scorsa, quando ancora il focolaio non era emerso, gli stabilimenti erano pieni, e nei parcheggi non si trovava posto."Sembra passato un secolo - dice Sabrina Nugnes, gestore del 'Lido Medusa' - la gente mi chiama per disdire, altri mi chiedono se è possibile venire a Mondragone, come se la città fosse chiusa. Io e i miei colleghi ce l'abbiamo un po' con la stampa, per certi titoli che hanno scatenato il panico e che non rispecchiano in alcun modo la realtà, visto che nei palazzi ex Cirio sono stati individuati appena 43 contagi. Al "Lido Sinuessa", Aldo,con una nonna di origine russa deportata ad Auschwitz, parla con rabbia."Mondragone è sempre stata una città multietnica, come dimostra la mia storia personale, quello che sta accadendo con i bulgari è solo colpa loro, che non vogliono adeguarsi alle regole civili". (