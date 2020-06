Castel Volturno: associazioni ripuliscono la spiaggia libera Cesare Diana associazione No Roghi: "Voglia di riscatto"

I volontari di diverse associazioni operanti sul territorio castellano hanno provveduto a ripulire la spiaggia libera nei pressi di Fontana Blu, dando vita ad un'altra giornata ecologica seguendo lo slogan #OggiPuliamoNoi.

L'iniziativa è stata organizzata dalla 'Croce Rossa Italiana Comitato Casal di Principe', insieme al Comitato 'No Roghi Castel Volturno' e alle Associazioni 'I love Pinetamare', 'Madre', 'Fenice' e 'Fire Angels Castel Volturno'.

“I tanti volontari intervenuti hanno provveduto a rimuovere tutto il pattume accumulato e mai rimosso dall'amministrazione, con il fine di salvaguardare l'ambiente e la salute dei cittadini.” Questo quanto dichiarato da Cesare Diana, membro dell'associazione "No Roghi", che già alcune settimana fa aveva, con gli altri volontari, ripulito l'area antistante l'ex Rio Blu nei pressi dello stazionamento dei pullman e collocato delle piante ornamentali.

"Il nostro territorio va difeso da chi non lo rispetta. - ha spiegato Diana - La spiaggia libera è un bene comune e abbiamo il diritto di godercela senza incorrere in rischi. A muoverci è stato lo spirito di condivisione e un progetto comune che si chiama 'Castel Volturno Vivila'. Voglia di emergere e desiderio di crescita sociale ed economica, contraddistinguono questo progetto, che si arricchirà sempre di più fino a raggiungere l'apice e a contribuire inesorabilmente al cambiamento voluto per il nostro territorio."