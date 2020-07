Covid: chiusa azienda focolaio e sospeso mercato settimanale Le iniziative del sindaco di Falciano dopo i 27 casi in un'azienda del territorio

Corre ai ripari Erasmo Fava, sindaco di Falciano del Massico, comune ai confini con Mondragone dove ha sede l'azienda in cui si sono verificati 27 casi di covid tra i dipendenti, 5 dei quali residenti proprio nel comune da lui amministrato.

In giornata saranno effettuati tamponi di controllo alla popolazion grazie all'unità mobile dell'Asl che ha avviato gli screening in piazza Capuano, e intanto è stato chiuso con un'ordinanza il mercato comunale, sospeso fino a data da destinarsi per evitare pericolosi assembramenti. Sospesa anche l'attività dell'azienda agricola dove si sono verificati i 27 casi di covid.

Il sindaco ha rassicurato sui controlli e l'attività di prevenzione che si sta ponendo in essere in queste ore, e ha chiesto responsabilità ai cittadini, che dovranno uscire muniti di mascherine e attenersi alle misure per il contenimento del covid.