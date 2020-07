Focolaio: sospiro di sollievo, covid free uno dei palazzi E il sindaco si scusa dopo la pubblicazione dei nomi dei contagiati

E' covid free il primo dei palazzi ex cirio di Mondragone: nessun nuovo caso in uno dei palazzi, quello abitato quasi esclusivamente da italiani, mentre i casi positivi negli altri quattro stabili dell'area restano 42, appartenenti soprattutto alla comunità bulgara. I contagiati come si ricorderà erano stati trasferiti nei giorni scorsi al Covid Hospital di Maddaloni, ma è probabile che essendo in prevalenza asintomatici, facciano ritorno alle loro case già nei prossimi giorni.

Intanto è bufera per la gaffe del Comune, che ha pubblicato i nomi dei contagiati, per questo motivo il primo cittadino Pacifico si è scusato dopo aver fatto rimuovere la lista: “E’ stato un errore cui abbiamo posto rimedio – ha dichiarato il sindaco all’Ansa – ma veniamo da giorni di grande lavoro e di pressioni enormi, e molti funzionari sono stanchi”. Proprio il sindaco poi ha dato notizia della negativizzazione di una cittadina italiana che nei giorni scorsi era risultata positiva al coronavirus: “l’italiana residente in uno dei palazzi ex Cirio e’ tornata a casa perche’ il suo tampone si e’ negativizzato. Crediamo che il focolaio sia ormai completamente circoscritto e ne sia stata individuata la causa; affronteremo i prossimi sette giorni con la fiducia dovuta proprio alla consapevolezza che il contagio sembra si sia stabilizzato”.