Tappa casertana per il tour di Matteo Renzi Presentazione del libro "La Mossa del Cavallo"

Tappa casertana per il tour di Matteo Renzi per la presentazione del suo libro, “La Mossa del Cavallo. Come ricominciare, insieme" (Marsilio). Il leader di Italia Viva, sarà al Real Belvedere di San Leucio a partire dalle 18:30.

L’incontro, che avverrà nel rispetto della sicurezza e della normativa relativa al distanziamento sociale, sarà l’occasione per condividere le proposte di Italia Viva per la ripartenza del Paese sul piano economico, politico, sociale, sui temi dell’educazione, del digitale e dell’idea di futuro.

Ad accogliere Matteo Renzi ci saranno, Nicola Caputo e i coordinatori provinciali, Carmen De Rosa e Giuseppe Altrieri, oltre a tutta la famiglia di Italia Viva Caserta, impegnata in queste settimane a costruire una presenza forte per le prossime regionali registrando adesioni ed entusiasmo.

«Il coraggio della politica è il coraggio delle scelte, di rivendicare un futuro che non è scontato,ma dipende da noi. È giunto il momento dei contenuti, non dei pregiudizi. È urgente discutere di idee e progetti».