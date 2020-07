Campania: troppi nuovi casi covid negli ultimi giorni Occhi puntati sulle province di Salerno, Caserta e Napoli

Un campanello d'allarme c'è: la situazione degli ultimi giorni in Campania, per quanto attiene al coronavirus, è sotto controllo sì, ma i numeri, con i nuovi casi da un paio di giorni sopra la decina inducono alla prudenza.

Ieri sono stati 15 i nuovi contagi: evidente la presenza di mini focolai o cluster all'interno del territorio regionale.

C'è il focolaiuo di Scampia che ad oggi è quello che preoccupa di più: nel campo rom si sono verificati otto contagi, tre dei quali provenienti dalla Serbia. Altri due casi in provincia di Napoli si sono verificati sempre nell'area nord, a Marano e Casoria.

Ma l'allarme riguarda in particolare chi arriva dall'estero, con una donna proveniente dall'area caraibica risultata positiva al virus a Ischia.

Occhi puntati anche sulla provincia di Caserta, dove il focolaio dei palazzi ex Cirio di Mondragone pare ormai spento ma arrivano diversi casi dal territorio: l'ultimo ieri a Villa di Briano.

Anche a Salerno si registrano diversi casi: ieri anche quello di un ufficiale giudiziario, tra i sette segnalati.

Non si segnalano nuovi casi in Irpinia, mentre il Sannio è ufficialmente covid free.