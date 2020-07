Nuovo focolaio: cinque casi tra "senza fissa dimora" in paese A Castel Volturno: "Posti in quarantena, sotto vigilanza di Municipale e Protezione Civile"

Dopo Mondragone Castel Volturno: sono cinque i nuovi positivi al coronavirus nella cittadina del litorale domitio, come annunciato dal Comune stesso: “Poche ore fa è stato comunicato dalla struttura competente UOPC la presenza sul nostro territorio di numero cinque casi positivi al CoViD-19. Si tratta di cittadini non residenti senza fissa dimora, attualmente domiciliati nel nostro comune. Le persone in oggetto", prosegue la nota, "sono state poste in quarantena obbligatoria sotto assistenza e vigilanza della Polizia Municipale e Protezione Civile. Vi comunicheremo ulteriori aggiornamenti in itinere". Da ricordare che poco distante, a Mondragone, nei giorni scorsi era scoppiato un focolaio dopo che una donna incinta, di origine bulgara, si era presentata in ospedale ed era risultata positiva: nei palazzi dov'era residente assieme a diverse altre persone della sua stessa nazionalità, era stata dichiarata la zona rossa dopo che erano emersi quasi cinquanta positivi. Oggi quel focolaio si è spento, ma preoccupano i cinque casi di Castel Volturno.